Johannes Erm järgmisest suvest: tiitlivõistluste medalid on kindlasti eesmärk

Eelmisel aastal kümnevõistluse isikliku rekordi 8445 punktini viinud Erm on teinud otsuse sellel aastal mitmevõistlust mitte teha, kirjutab ERR Sport. Nüüd kolm nädalat Eestis veetnud Erm keskendus täna Kadriorus kettaheite tehnikale ning on võtnud eesmärgiks parandada stabiilsust üksikaladel.

"Sellel suvel tegelen heidetega, et stabiilsust saada. Kõrgushüppes tuleb ka vaeva näha - väga harva on mõni väga hea hüpe, aga kui igal kõrgusel on ainult kolm katset, siis väga kõrgele nii ei saa," tõdeb Erm intervjuus ERR-ile.

Seni on Erm võitnud medaleid noorte vanuseklassi tiitlivõistlustelt. Järgmisel aastal toimuvad Tokyo olümpiamängud annaksid talle võimaluse ennast proovile panna tippkonkurentsis täiskasvanute seas.

"Medalid on kindlasti eesmärk. Natuke mõtlen, et olümpial oleks mingi lootus seda teha. Kui olümpial välja ei tule, on alati järgmised aastad," lausus kümnevõistleja.

Eestis harjutab Erm omapead, tema juhendaja Petros Kyprianou vaatab treeningvideod USA-s aeg-ajalt üle.