Järjekordse Eesti rekordi püstitanud Magnus Kirt: hea tehniline katse, nüüd mõistus kontrollis viset

Ostravas visatud rekordi järel tõdes Kirt, et hea tulemuseni aitas sportlik viha, kuna teda hoiti hoovõtu raja alguses 5-10 minutit kinni. Sel korral tuli rekord aga ilusa tehnilise soorituse pealt.

„Need kaks viset olid kaks väga erinevat katset,“ tõdes Kirt Delfi Spordile, et kaks 90 meetrist viset olid üsna erinevad. „Eelmine oli puhtalt emotsiooni pealt. Seekord oli hea tehniline katse. Nüüd mõistus kontrollis seda viset.“

Kirt tõdes, et tõenäoliselt oli tegemist tema senise karjääri parima tehnilise sooritusega. „Kui võtta aluseks rekordiline tulemus, siis on paralleel loogiline. Usun, et olen ka muidu tehniliselt natuke parem. Võib ka nii öelda, et tehniliselt elu parim vise,“ sõnas ta. „Eks kehas oli kohe tunda, et tuleb pikk vise.“

Kirdi sõnul oli juba võistluse alguses tunda, et oodata võib head tulemust. „Esimene katse oli täitsa normaalne, kuid kukkusin üle joone. Tunne oli päris hea,“ avaldas Kirt ning lisas, et rekordviske järel üritas ta juurde panna, kuid seekord enam ei õnnestunud.

Viimasest katsest Kirt loobus ning odamees tõdes, et vajadusel tuleb mõnest katest ka loobuda, kui midagi suurt enam mängus ei ole. „Hooaeg on nii varajases järgus, et kui on võimalik siis tuleb vältida enesele liiga tegemist,“ sõnas Kirt, kelle sõnul on praegu tervisega üldjoontes kõik korras.

Sel nädalal järjest kahel võistlusel osalenud Kirt võtab nüüd hoo maha ning järgmine kord näeb teda stardirivis 9. juulil Luzernis.

„Vahepeal üritan puhata, kuid teen ka trenni. Päris aega maha ei võta. Selleks ei ole põhjust,“ vaatas ta lähitulevikku.

Kuortane võistluse tulemused: