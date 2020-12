JÄLGI OTSE | Kas Roman Fosti realiseerib hea vormi ja kindlustab Valencias olümpiapääsme?

Võistlust saad jälgida SIIT.

Valencias on väga esinduslik stardinimekiri, kui vaadata laiemalt, siis on see kindlasti aegade kõige kiirem. 2.05 mehi on stardis 9, 2.06 mehi 14, 2.07 mehi 23, 2.10 mehi 35 ja koguni 44 meest on varem jooksnud kiiremini kui 2.12. Selliseid arve varem nähtud ei ole.

„Ettevalmistus Valenciaks läks hästi,” kinnitas võistluseks Keenias valmistunud 37-aastane Fosti. „Kuu aega tagasi oli väike tagasilöök kerge ülekoormuse tõttu, kuid õnneks piirdus see paari päeva kergema trenniga. Olen treeningutega rahul. Lähen olümpianormi alistama, selleks on korraldaja palganud kaks vedajat ja selle grupiga liitub päris palju jooksjaid.”

Mullu viis Fosti detsembris Valencias isikliku rekordi 2:12.50-ni, parandades oma eelmist rekordit koguni viie minuti ja nelja sekundiga. „Olen kindlasti praegu parem kui eelmisel aastal samal ajal. Seega pean realistlikuks normi alistamist, kuid maraton on maraton, kõike võib ette tulla, seetõttu lähen starti ikkagi aukartusega distantsi ees,” märkis Fosti. Miinuspoolele kandis ta selle, et Valenciasse pääsesid vaid võistlemisega otseselt seotud isikud, seetõttu ei saanud sinna minna tema abilised, keda ta oleks seal näha soovinud.

Jekaterina Patjuk ei hakka end enne starti normi peale mõtlemisega vaevama, sihikul on isiklik rekord 2:36.11. „Usun ja loodan, et kõik on hästi läinud. Planeeritud töö sai enam-vähem tehtud, tervis pidas vastu, väiksemaid asju oli, kuid need ei seganud väga treeningtegevust,” võttis ta kokku ettevalmistusperioodi. „Sean eesmärgiks uue isikliku rekordi, normi 2:29.30 ma jooksma ei lähe. Seoses koroonaga on toimub Valencia maraton sel aastal ainult eliitjooksjatele, osalejate arv on väga piiratud, väga hea, et sain koha.”

Oktoobris Poolas toimunud poolmaratoni MM-il sai Fosti 1:03.03-ga 59. ja Patjuk 1:13.08-ga 63. koha.