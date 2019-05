Jaak-Heinrich Jagor: kiirus MM-normi ründamiseks on praktiliselt juba olemas

„Olukord on mullusega võrreldes kordades paremaks saadud füsioteraapia abil,” sõnas Jagor, kuid tunnistas, et lahti pole ta jalavigastusest saanud. „Tõkkejooksu avastart on mul 5. juunil Lahtis. Ettevalmistus on kulgenud paljuski Achilleuse kõõluse võimekust arvestades. Käidud on kolmes lõunalaagris. Jaanuaris Egiptuses, märtsis Türgis ja aprillis-mais Portugalis. Naelikutega järjestikustel päevadel jooksmine on välistatud, seega põhiline töö on tehtud maanteejooksu jalatsiga. Üks tõkketreening naelikutes poolele distantsile on tehtud ja see näitas päris häid aegu. Portugali laagri lõpetasin 400 meetri sileda testjooksuga tossus – ajaks 48,5 sekundit (Jagori naelikutes joostud rekord 400 meetri jooksus on 47,65 – M. R.). Seega kiirus ründamaks suvel Doha MM-normatiivi (49,30) on juba praktiliselt olemas, tuleb veel sammupikkuse ja tõkkerütmiga tööd teha.”