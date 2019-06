INTERVJUU | Vägeva kümnevõistluse teinud Johannes Erm „vaprast hüppeliigesest”, rasketest tingimustest, Doha MM-ist ja EM-i medalivõimalustest

Eesti aja järgi täna varahommikul lõppenud võistluse ja üksikalade kohta saad rohkem lugeda siit.

Palju õnne, Johannes! Kas sa ise oskasid sellist tulemust oodata?

Panin paberil numbrid kokku ja mõtlesin, et kui väga hästi läheb, siis potentsiaalselt on võimalik (peab silmas olümpianorm 8350 punkti – M. R.). Ja tuli välja. Kindlaks eesmärgiks seda ei pannud enne, kui see hakkas niimoodi kujunema.

Saan aru, et kaugushüppes tegid avakatsel jalale veidi häda ja see pani kogu võistluse küsimärgi alla.

Oli vapper hüppeliiges ja pidas vastu. Hüppeliigese juures on suur sinikas, kõrgushüpet oli hästi valus teha. Aga oli vapper hüppeliiges ja pidas vastu.

Kas teisi alasid see ei seganud? Teine päev oli okei?

Natuke segas, aga võrreldes kõrgushüppega ei olnud eriti midagi.

Kas muidu pidas tervis pingutusele hästi vastu?

Eks nagu kümpimehel ikka. Kaks põhiprobleemi olid mul randme ja hüppeliigese juurest. Hommikul oli kõhuvalu ka.

Kas võib öelda, et seeria oli ideaalne või ise tunned veel, et siit-sealt oleks võinud veel rohkem punkte saada?

Stardid ei olnud head, ei tõkkes ega saja meetri jooksus, sest ma sain sajas kohe alguses kollase kaardi, natuke kartsin selle pärast. Aga peale kõrguse oli kõik väga korralik. Eks alati on arenguruumi. Arvan ise, et see oli väga hea kümnevõistlus.

1500 meetris sa midagi tagasi ei hoidnud, läksid kohe gruppi vedama. Siis läksidki olümpianormi ründama?