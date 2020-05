INTERVJUU | Maailmarekord 40! Jüri Tamm: nüüd sportimist alustades jõuaksin välja maaülikooli

Vaid kaks eestlast on suutnud kergejõustikus maailmarekordit parandada. Aleksander Klumbergist sai 1922. aastal 7485,61 punktiga esimene kümnevõistluse rekordimees. 16. mail täpselt 40 aastat tagasi sai rekordiraamatusse nime kirja ka Jüri Tamm, lennutades 7,26-kilose vasara 80 meetri ja 46 sentimeetri kaugusele.

Klumbergi käes püsis mark kaks aastat, Tamm sai uhket staatust nautida kõigest paarkümmend minutit. Ajahambale on vastu pidanud siiski just Tamme tulemused. Klumbergi resultaat on uue punktitabeli alusel ainult 6087, millega poleks tänapäeval midagi peale hakata. Vasaraheites on 80 meetrit endiselt kvaliteedimärk, Tamme isiklik rekord 84.40 annab kõigi aegade pingereas kaheksanda koha.

„Mulle on öeldud, et kui ma oleksin praegu heitnud, oleksin tippude tipp. Aga ma ei vahetaks seda aega mitte millegi vastu. Jah, ma ei saanud kuldasid ja mul oli keeruline olla seal, aga suutsin 20 aastat vastu pidada,” rõõmustas vasaraheite kuldajastul kaks olümpiapronksi ja MM-hõbeda pälvinud Tamm.