INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Taavi Tšernjavski tegi kümnevõistluse Eesti kõigi aegade edetabelis korrektiive

Siinkohal tervitaks viimase aja lemmikuid: achilleuste tendinopaatiat ja rebendit õlakõõluses. Tänud vanematele semudele: mononukleoosile, katkisele hüppeliigesele, murtud randmele ning varbale, hüppajapõlvele jne. KARASTASITE!⚒ Aitäh "Art-istide" pundile: Ära tegime! 🎨🖌 Sabotööridele ja teistele kõvahäälsetele: 👊 Toetajatele: @erkinoolekergejoustikukool Salva kindlustus @varskaoriginaal_eesti Põrrand ja Zein Stigmar Maatrans Favorte @scienceinsportbaltics 🙏 Mis tunne on? VÄSINUD🤷‍♂️ #8086 📸 @martt39 / Margus Pahv