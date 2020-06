Iltalehti tegi juubilar Erki Noolega põhjaliku loo: "Kui vaene Erki Soome saabus, oli KGB tema varvastel"

Nool kohtus Tamperest pärit ehitaja Kari Koivulaga 1988. aastal Sotšis treenides.

"Eestlased olid meist, soomlastest, väga huvitatud. Nad rääkisid soome keelt ja luiskasid meile oma kohutavalt kõvade kergejõustiku tulemuste kohta," sõnas Koivula, kes peatus toona 18-aastase Noolega samas hotellis.



Musta mere ääres puhanud Koivula meenutas, et oli ostnud turult kaks kilpkonna. "Näljane Erki tuli meie tuppa ja küsis luba ning sõi siis ära kõik kilpkonnadele mõeldud salati ja suure juustutüki."



Kui soomlaste ja eestlaste teed lahku läksid, vahetati telefoninumbreid ja aadresse.



1989. aastal lubati Nool esmakordselt treening- ja võistlusreisile Soome. "Kui Georg Ots sadamast lahkus, oli vinge tunne. Olime venelastest vabad. Soomes oli tunne, nagu oleks taevas lähemal. See on minu karjääri üks emotsionaalsemaid hetki," meenutab Nool enam kui 30 aasta taguseid sündmusi.



Noole sõnul nad laevareisi ajal päris omapäi siiski ei olnud. "Meid jälgis üks vanem mees. Ilmselt oli ta KGB-st," sõnas ta.

Soomes võttis Nool Koivulaga ühendust ja läks talle Tamperesse külla. Kui järgmisel päeval oli ajalehes Aamulehti artikkel Noole võistlusest, oli Koivula väga üllatunud.



Kaubamaja külastades jäid Noolele silma ilusad Reeboki jooksujalatsid, kuid taskus oli tal vaid peotäis rublasid. Koivula heitis pilgu eestlase jalatsitele ja palus seejärel müüjal Reebokid kotti pakkida. Nool oli rõõmust nutnud, kuna ta ei pidanud enam kõndima räbaldunud kingades.

1990ndatel aastatel naasis Nool mitmel talvel Tamperesse, sest Eestis polnud sisehooajal treenimisvõimalusi. "Toona ei osanud ette kujutada, et reisida võiks kajutis. See oli eestlaste jaoks luksus," märgib Nool. Nad magasid koridorides ja järgmisel päeval võistlesid või treenisid Soomes.

Noole teiseks koduks saigi Koivula pere 99-ruutmeetrine korter. "Ma sain hommikul jogurtit. See oli maiuspala. Sellist meil Eestis polnud," meenutab Nool.

Koivula viis hommikuti Noole ja tema pikaaegse treeningpartneri, endise 400 meetri jooksja Aivar Ojastu Tampere lähistel asuvasse Pirkkahalli. Poisid tulid sealt tagasi bussiga.