Ida-Virumaa suurim spordisündmus lükkus oktoobrisse

Seoses kujunenud olukorraga pikeneb ka üheksast tuntud jooksust koosneva Selver Eesti Linnajooksud sarja ühisregistreerimise tähtaeg 30. juunini.

Ülemaailmse koroonaviiruse pandeemia tõttu on Eesti Vabariigis määramata ajaks keelatud suurte avalike ürituste korraldamine. Seetõttu on 13. juunil toimuma pidanud Ida-Virumaa suurim spordisündmus juba kümnendat korda toimuv Narva Energiajooks edasi lükatud sügisesse ja toimub piirangute leevenedes laupäeval, 10. oktoobril.

Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1 kilomeetri pikkune poolmaraton ning kuuekilomeetrine distants jooksjatele ja käijatele ning lastejooksud.

Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga toimuvad Narvas juba traditsiooniliselt ka Eesti meistrivõistlused poolmaratonis.

Ida-Virumaa suurima spordisündmuse stardi-finišipaik asub jõeäärse promenaadi alguses rannahoone juures. Vaheldusrikas rada viib osalejad ajaloolise Kreenholmi Manufaktuuri territooriumile, läbib mitmeid Narva linna tänavaid ja kergliiklusteid ning teeb põike Äkkekülas võimsa arenguhüppe teinud Pähklimäe terviseradadele. Kõik kümnendal Narva Energiajooksul osalejad saavad kaela unikaalse juubelimedali.

Narva Energiajooks on Eesti Energia, Narva Linna, Kultuuriministeeriumi ja Spordiürituste Korraldamise Klubi algatusel loodud sündmus, mille eesmärk on innustada inimesi tervisespordiga tegelema ning tõsta Ida-Virumaa tähtsust Eesti kultuuri- ja spordimaastikul. Narva Energiajooks on Eesti suurima rahvaspordisarja Selver Eesti Linnajooksud etapp.

Linnajooksude võistlussari algab praeguse prognoosi järgi 1. augustil toimuva suurjooksuga ümber Viljandi järve ja lõpeb 10. oktoobril toimuva Narva Energiajooksuga. Korraldajad ei saa välistada täiendavaid muudatusi seoses võimaliku muutuva olukorraga ning sellest tulenevate avalikele üritustele ja suursündmustele kehtestavate piirangutega.

Selver Eesti Linnajooksud 2020. aastal:

Suurjooks ümber Viljandi järve Viljandi, 1. august 2020

Viking Line Eesti Ööjooks Rakvere, 15. august 2020

Kuressaare Linnajooks Kuressaare, 30. august 2020

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks Pärnu, 5. - 6. september 2020

Tallinna Maraton Tallinn, 12.-13. september 2020

Rapla Selveri Suurjooks Rapla, 19. september 2020

Viking Window Paide-Türi Rahvajooks Paide-Türi, 27. september 2020

Tartu Linnamaraton Tartu, 3. oktoober 2020

Narva Energiajooks Narva, 10. oktoober 2020