Hooaega isiklike rekorditega alustanud Mari Klaup: leidsin lõpuks hea massööri

"Kuna siin on isiklikke rekordeid tulnud nii tõkkes kui ka kauguses, siis ma arvan, et see näitab väga head märki. Rootsis oli meil nii palju õnne, et meil ei pandud ühtegi spordibaasi ega midagi kinni. Saime jätkata ilusti treeningutega suhteliselt plaanipäraselt," rääkis Klaup intervjuus Vikerraadiole.

"Kuna ma olen saanud korralikult, regulaarselt ja plaanipäraselt treeninguid teha, siis jõukasv on olnud väga suur. See on aidanud kohe automaatselt sprindile ja hüpetele päris kõvasti kaasa," lisas ta.

Klaupi sõnul on tervisehädad seljatatud. "Mitmevõistlusel on alati väikeseid asju. Üks asi, mis on tänavu meeletult abiks tulnud, on see, et ma olen leidnud hea massööri. Varem on mul sellega probleeme olnud ja taastumise juures on olnud meeletult puudujääke."

