Heategevuslik teatejooks aitab ratastoolilaste mänguvõimalusi parandada

Laps on laps, isegi kui liikumine on raskendatud ning ta vajab selleks abivahendeid. Oleme üheskoos abiks nendele peredele, kelle lapsed Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses taastusravil käivad. Kutsume nende toetuseks annetusi tegema helistades heategevusnumbrile 900 7777 (kõne hind on 7 eurot).

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juures asuvas ratastoolipargis on täna olemas 150 meetri pikkune ratastoolirada ja kuus testimisala ratastooliga sõitmise oskuste parandamiseks. Lastele, sealhulgas ratastoolilastele oli see uuendus oluline ja tänu sellele on meil võimalik astuda samm edasi.

Sel aastal kogub Teatejooks toetusi eesmärgil parandada liikumisraskusega laste jaoks eakaaslastega koos mängimise võimalusi. Et neil lastel oleks võimalik kasvada ja mängida koos eakaaslastega, koos õdede ja vendadega. Üle 12 000 põhikooli lapse osalevad heategevuslikul Teatejooksul, et kutsuda head tegema ja rõõmu tundma liikumisest.

Soov on ratastooliparki rajada kolme liiki atraktsioone:

- Liivakast, kus on nii kõrgemaid kui ka madalamaid tasapindu, mis võimaldavad liivaga meisterdada ja ehitada koos nii ratastoolilastel kui ka tervetel.

- Mitmeotstarbeline linnak, kus saab ronida-turnida, mängida mõtte- ja osavusmänge ning mõelda välja uusi mänge.

- Ronimis- ja kiikumisvõimalused, et lastel oleks veelgi toredam mängida.

Ratastoolipark avati aasta tagasi, mis asub Haapsalu lahe kaldal ning on avatud nii keskuse patsientidele kui ka linnaelanikele.