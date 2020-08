Hea avapäeva teinud Hausenberg jäi tõkkesprindis oma rekordist kaugele

Teine päev algas Hausenbergile tagasilöögiga 110 meetri tõkkejooksus, kus ta sai ajaks 15,03. Mehed isiklik rekord on 14,49. Kuue alaga on Tartu Kalevi sportlane kogunud 5024 punkti.

Nüüd seisab eest kettaheide. Mäletatavasti rikkus just kettaheite null ära ta võistluse mullustel Eesti meistrivõistlustel. Tänavu on Hausenberg heitnud ketast 38.52, teivashüppes viis ta talvel isikliku margi koguni 5.30-ni, odas on kirja saanud 59.45.

Esimene päev:

Hausenbergi algus - nagu alati - oli väga hea. 100 meetrit läbis 21-aastane sportlane 10,69 sekundiga (tuul +1,2 m/s). Kaugushüppes sai ta avavoorus kirja 7.79 ja teises veel 7.81. Kolmandas lisa ei tulnud.

Ka kuulitõuge läks korralikult, Hausenberg sai kirja 13.67. Kõrgushüppes jäi tema lõpptulemuseks 1.98. Päeva lõpetas 400 meetri jooks, Hausenberg sai ajaks 51,61.

Avapäevaga kogus ta 4178 punkti. Võrdluseks meenutame, et äsja 8133 punktiga Eesti täiskasvanute meistriks tulnud Risto Lillemetsal oli viie alaga koos 4122 silma, kuid Lillemetsa teine päev peaks olema eelkõige tänu 1500 m jooksule tugevam.

Enam-vähem samas rütmis liikus Hausenberg ka mullu Rakveres Eesti meistrivõistlustel, kui siis rikkus etteaste kettaheites saadud null. Meenutuseks toonane seeria: 10,69; 7.79; 13.94; 2.01; 51,96; 14,49; 0; 4.49; 57.29; 0.

Noorte vahenditega on Hausenberg kogunud kümnevõistluses 7713 punkti, juunioride vahenditega 7592. Täismeeste kümnevõistluses pole ta oma võimeid avada suutnud ega ühtegi võistlust normaalselt lõpuni teinud. Ametlikuks rekordiks ongi Rakveres kaheksa alaga kogutud 6568 punkti, mis ei vasta kohe kuidagi ta tasemele.

