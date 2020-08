Hausenberg tegi Tartus kümnevõistlusele hiilgava alguse

Tema algus - nagu alati - on olnud väga hea. 100 meetrit läbis 21-aastane sportlane 10,69 sekundiga (tuul +1,2 m/s). Kaugushüppes sai ta avavoorus kirja 7.79 ja teises veel 7.81. Kolmandas lisa ei tulnud.

Ka kuulitõuge läks korralikult, Hausenberg sai kirja 13.67. Kolme alaga on ta kogunud 2651 punkti. Kokku on U23 vanuseklassis osalejaid neli, Hausenbergile järgneb Hendrik Lillemets 2087 punktiga (11,67; 6.60; 12.72).

Seega Hausenbergi algus on olnud paljulubav, aga seitse ala ja palju karisid on veel ees. Loodame, et tema ebaõnnejada saab täna ja homme Tartus lõpu. Noorte vahenditega on Hausenberg kogunud kümnevõistluses 7713 punkti, juunioride vahenditega 7592. Täismeeste kümnevõistluses pole ta oma võimeid avada suutnud ega ühtegi võistlust normaalselt lõpuni teinud. Ametlikuks rekordiks on 6568, mis ei vasta kohe kuidagi ta tasemele.

KÕIK TULEMUSED