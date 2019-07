Hausenberg ja Õiglane tegid Rakveres kümnevõistlusele paljulubava alguse

1,6 m/s taganttuulega tehtud jooksus märgiti Hausenbergi võiduajaks 10,69, mis tema isiklikust rekordist on vaid sajandiku võrra kehvem. Rekordseerias jooksis ta 10,78-ga.

Janek Õiglane sai Hausenbergi järel teise koha ajaga 11,06, parandades isiklikku rekordit kahe sajandiku võrra. Isiklik rekord 100 meetris pärinebki tal 2017. aasta Londoni MM-ist.

Mikk-Mihkel Arro oli avaalal kolmas 11,33-ga, järgnesid Mihkel Holzmann (11,54) ja Hendrik Lillemets (11,79).

Doha MM-i norm, mis Eesti meestest on täidetud vaid Maicel Uibol ja Johannes Ermil on 8200 punkti. Isiklike rekordite summas on Hausenberg selleks teoreetiliselt võimeline, kuid tõenäolisemalt mõtleb MM-i peale Õiglane, kelle tippmark on 8371.

