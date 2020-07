Gerd Kanter: vägisi on kõrvalt tunne, et tuleb jälle sussid jalga tõmmata

Heitjate seeriavõistluse etapil Viimsis sai Martin Kupper viimasel katsel 60 meetri joone kätte (60.35). Priidu Niit heitis 58.17.

"Priidu on siin tubli olnud ja vaikselt rühib ülespoole. Martin natuke üle 60... Vägisi on kõrvalt tunne, et tuleb jälle sussid jalga tõmmata," lausus Kanter intervjuus ERR-ile ja puhkes naerma.

"Nii kahjuks on. Koroona lõi paljude plaanid segamini, aga tundub, et mingi konkurents on. Mis tasemel, see on iseasi. Martinil ka alles esimene võistlus. Loodame, et läheb iga võistlustega paremaks. Eestikad ei ole üldse kaugel, aga äkki näitab stabiilsemat minekut."