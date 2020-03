Gerd Kanter: hoiame eemale, püsime kodus ja hoolime üksteisest!

"Koroonaviirus on meie kõigi elu pööranud pahupidi. Enamus meist sooviks võimalikult kiiresti naasta oma tavapärase elu juurde. Selleks, et see nii läheks, on meil kõigil võimalik anda oma isiklik panus, püsides kodus. Kodust tohib lahkuda ainult elutähtsateks toiminguteks - olgu see siis visiit poodi toiduvarude täiendamiseks, külastus apteeki ravimite ostuks või töölesõit. Kõik muud toimetused-tegemised palun lükata edasi eriolukorra lõpuni!" ütleb Kanter.

"Liikudes väljas, palun kindlasti jälgida kehtestatud reegleid. Hoiame vähemalt kahemeetrist distantsi teistest inimestest ja kui liigume, liigume üksi või maksimaalselt kahekesi. Kõik aktiivsed inimesed, kes on harjunud liikuma ja trenni tegema, ka teie peate oma harjumusi muutma! Olge nutikad, vaadake kodus ringi ja leidke uusi võimalusi, kuidas treenida kodustes tingimustes ja koduste vahenditega. Kui endal ideid napib, vaadake ringi internetiavarustes. Lõpetuseks on mul teile kolm soovi: hoiame eemale, püsime kodus ja hoolime üksteisest!"