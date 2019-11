Gerd Kanter: halvemal juhul öeldakse paari aasta pärast, et võtame Teemantliigast odaviske ka välja

"See märgib kettaheite hävitamise algust. Näete, mis on juhtunud vasaraheitega. Seda ei näe kunagi televiisorist, sportlastel on võimatu saada sponsorlepinguid, sest ala heideti mõne aasta eest üle parda. Nüüd tehakse sama kettaheite ja kolmikhüppega," rääkis valitseva maailmameistri Daniel Stahli treener Vesteinn Hafsteinsson Vikerraadio saates "Spordipühapäev".

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul mõistab ta, mis huvid on aladest loobumise otsuse taga, kuid ei pea säärast otsust mingil juhul õigeks.

"Arvan, et on vaja midagi ette võtta, muidu meist sõidetakse ka edaspidi trammiga üle. Loodan, et meil on midagi võimalik teha, sest vastasel juhul on see täna kettaheide, aga läheb veel paar aastat mööda ja siis öeldakse, et võtame kuulitõuke ja odaviske ka välja," tõdes Kanter.

