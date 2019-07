Galeta ränkraske tee rekordini: olin meie grupis ainuke, kes sai kõige rohkem nii sõimu kui ka kiitust

Kui Galeta eile Pärnus klubide karikavõistluste viimasel katsel kuuli lendu lasi, ei teadnud ta, et üks kahest suurest unistusest täitub. Ei teadnud ka siis, kui 7,257-kilone raudmuna maandus. „Maha oli tõmmatud 18 meetri joon, raske oli hinnata. Arvasin, et isiklik rekord ikka tuli, kuskil 20.30,” rääkis Galeta, kel oli viimase vooruni kirjas 19.75.

20.76!

Kui need numbrid tabloole ilmusid, tabas teadmine visa spordimeest kui välgunool ja ta lõi mõlemad käed taeva poole – tehtud! Isiklik rekord paranes hoobilt 52 sentimeetri võrra. „Kaks ühes – Eesti rekord ja MM-norm! Rekordi püstitamine on olnud üks mu unistustest,” rõõmustas manalamehe Heino Silla 1979. aastal püstitatud habemega rahvusrekordi 20.53 ületanud Galeta. „Üks unistus on jäänud – jõuda olümpiamängudele. Tokyo norm on 21.10. Norm on väga kõva, et ei tekiks ületäituvust. Arvan, et mu tänase tulemusega peaks peale saama.”

Galeta teekond rekordini on visaduse õpikunäide: kuidas saab siis, kui enam mitte kuidagi ei saa. Mida sa siis teed? Sülitad saatusele näkku ja ajad oma asja edasi.