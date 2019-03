FOTOD | Selgusid Utilitase järelkasvutiimi tänavused liikmed: kes pälvivad toetuse?

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi hindab Utilitase panust noorte sportlaste arengusse kõrgelt. „Utilitas on meie tippkergejõustiku järelkasvu aastaid väärikalt toetanud, hulk Utilitas tiimi kuulunud sportlasi on sellele vastanud heade tulemustega täiskasvanute klassis. Tippspordi üks keerukaid ülesandeid on motiveerida ja toetada efektiivselt järelkasvu arengut, Utilitas tiim on ses osas väga positiivne näide,“ sõnas Teigamägi Energia avastuskeskuses toimunud esitlusel.

Utilitase nõukogu esimees Kristjan Rahu ütles, et Eesti noorsportlaste toetamine ja nende arengusse panustamine on ettevõtte jaoks oluline. „Utilitas toodab energiat, mis muundub hubaseks ja keskkonnasõbralikuks kodusoojuseks ja valguseks, sportlased aga muudavad oma sisemise energia tulemuseks. On heameel näha, et mitmed endised Utilitase järelkasvutiimi liikmed on jõudnud Eesti esinduskoondistesse ning nii kodus kui ka võõrsil märkimisväärsete tulemustega positiivseid emotsioone kaasaelajatele pakkunud. Soovime, et ka selle aasta tiimi liikmeid saadaks edu treeningutel ja võistlustel,“ lisas Rahu.