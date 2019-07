FOTOD | Jekaterina Mirotvortseva võitis noorte olümpiafestivalil võimsa ülekaaluga kuldmedali

Aeg 22.26,01 tõstis Mirotvortseva IAAFi maailma edetabelis 18. kohale, kuu aega tagasi Rakveres püstitatud Eesti täiskasvanute rekordit lõi ta suisa 20 sekundiga. „Starti läksin võidumõtetega, aga ma ei saanud võidus ette kindel olla, sest konkurendid olid päris kõvad. Aga läks päris hästi ja olen oma tulemusega rahul. Võiduga muidugi ka,“ rääkis lähikonkurente enam kui minutiga edestanud Mirotvortseva.

„Minu strateegia oli kohe minna esimeseks. Kui algus läks kergelt, siis finišis oli juba raskem. Aga siht oli kogu aeg silme ees – üks eesmärk oli aeg ja teine eesmärk oli mitte kedagi teist ette lasta. Jõudsingi esimesena finišisse ning aja tegin ka ära – eesmärk oli 22.30 ja käisin 22.26.“

Mirotvortseva õpib Sillamäe Kannuka koolis, tema treeneriks on KJK Sillamäe Kalevis Jevgeni Terentjev. „Käimine pole Eestis väga populaarne - olen peaaegu ainuke, kes sellega tegeleb, aga mulle meeldib. Selleks, et Eestis üksi tehes võita Euroopa parimaid, on ainult üks valem: treenida, treenida, treenida,“ lisas neiu.

Eestile tähendas see tänavuselt olümpiafestivalilt juba kolmandat kuldmedalit, jalgratta temposõidus ja grupisõidus võidutses Madis Mihkels. Neljateistkümnelt suviselt olümpiafestivalilt on Eesti koondis võitnud nüüdseks kokku 13 kuldmedalit, 9 hõbemedalit ja 11 pronksmedalit.

Häid esitusi näitasid ka teised kergejõustiklased. Maria Dudareva saavutas naiste kolmikhüppes tulemusega 12.28 kaheksanda koha. „Hüpped olid head, aga rekordit kahjuks ei tulnud. Hoojooksuga oli probleeme, aga ei teagi, kas mõjutas tuul või midagi muud. Olen üldiselt rahul,“ selgitas Dudareva. Eesti teatenaiskond (Triine-Marie Land, Marit Kutman, Pippi Lotta Enok ja Ann Marii Kivikas) püstitas kompleksteatejooksus ajaga 2.15,09 uue U18 Eesti rekordi. Finaali sellega siiski ei pääsenud.