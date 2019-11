FOTOD JA VIDEOD | Legendaardse kergejõustikutreeneri auks avati Pirita jooksurajal "Tšika sirge"

"Ma arvan, et Tšika oleks selle heaks kiitnud just sellel tingimusel, et mustades mantlites mehed ei kogune ühe kivi ümber, vaid ta oli harjunud, et need, kes siia kogunemispaika tulevad, need teevad ka trenni," lausus Tšika õpilane, spordiarst Mihkel Mardna pärast kilomeetri pikkust ühisjooksu.

"Mina olen siin kilomeetrisi otsi teinud alates 1998-ndast aastast igal laupäeval. Tratsioon oli sellline: kolm korda kilomeeter, sügisel alustasime nelja minutiga, pausid olid neljaminutilised, iga nägal pidi keskmine aeg viis sekundit kiirem olema. Ja nii kuni lume tulekuni," rääkis Sydney olümpiavõitja Erki Nool, kes traditsiooni jätkates treenib "Tšika sirgel" nüüd enda treeninggruppe.

Tšikini tuntuimad õpilased olid 1956. ja 1957. aastal maailma parimaks sportlaseks valitud Vladimir Kuts, Mart Vilt, Tõnu Lepik, Tõnu Kaukis, Pavel Rambak, Vello Lumi, Ants Saavest, Endel Pärn, Raivo Mägi ja Marko Metsala. 1997. aastal autasustas president Lennart Meri teda Valgetähe II klassi teenetemärgiga.

