FOTOD JA VIDEO | Vägev! 36aastane Galeta põrutas kuulitõukes Eesti rekordi ja täitis MM-normi

36aastane sportlane alustas võistlust 19.73 ja 19.75ga. Kolmandas voorus ta tulemust kirja ei saanud, kuid neljandas klappis kõik suurepäraselt - 20.76!



Eesti rekord kuulus seni juba 1979. aastast 20.53ga Heino Silla nimele. Doha MM-norm on 20.70. Galeta jagab 20.76ga maailma hooaja edetabelis 33. kohta.

Kas sina oled kõige õnnelikum mees Pärnus? "Täna kindlasti," muheles Galeta rõõmsalt. "Tunne oli hea juba proovikatsetel. Enne viimast katset sain treeningpartnerilt Rait Sinijärvelt hea nõuaande. Proovisin seda täita ja õnnestus. Enne tõukasin liiga lühikese hargi pealt."

Kumb on sinu jaoks tähtsam - Eesti rekord või MM-norm? "Mõlemad. Eesti rekordi püstitamine on olnud üks mu unistustest, nüüd on jäänud üks veel - võistelda olümpiamängudel," rääkis Vesteinn Hafsteinssoni juhendamisel harjutav Galeta.

Pikemat lugu odaviskajana sporditeed alustanud ja kuulitõukes alles kolm aastat tagasi pöördetehnikale üle läinud Galeta keerulisest teest rekordini saad lugeda homsest Eesti Päevalehest.