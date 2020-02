FOTOD ja VIDEO | Nazarov murdis needuse ja püstitas Eesti noorsoo rekordi, Võro ja Laurik tõusid kõigi aegade edetabelis kolmandaks ja viiendaks

Too rekord oli väga jonnakas ega tahtnud kergesti sündida. Nimelt oli rekord varem 7,93 ja justkui nõiutult jooksid kõik mehed pikka aega täpselt samasse auku - esmalt Tarmo Jallai, seejärel Keiso Pedriks ja Johannes Treiel ja tänavu Nazarov. Kaks korda! Nüüd sai ta needusest lahti ja tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis koos Rene Orumaniga jagama neljandat kohta. Kiiremad on olnud vaid Jallai (7,76) ja Andres Raja (7,82).

Kusjuures sel hooajal oma margi 7,87ni nihutanud Pedriks jooksis ka täna täpselt 7,93 ja oli teine, järgnesid Viktor Sinkavets (Valgevene) 7,96, Hans-Christian Hausenberg 8,00 ja Treiel 8,05.



Meeste teivashüppes viis võidumees Eerik Haamer oma sisehooaja tipptulemuse 5.37-ni ja üritas ületada ka Erki Noolele kuuluvat Eesti U23 siserekordit 5.41. Seekord pidas Noole rekord "rünnakud" vastu ja 5.42 ei alistunud Haamerile.

Naiste kaugushüpe pakkus ilusaid hetki. Aet Laurik hüppas koguni 6.43, mis on Eesti kõigi aegade siseedetabeli viies tulemus. Suvise Pariisi EM-i norm on 6.60, seega Laurik on päris tõsine koondisekandidaat. Võitis Viloetta Skvortsova (Valgevene) 6.56ga, kolmandana tõusis poodiumile nooruke Anna-Maria Lusti (6.05), neljas oli Lishanna Ilves (6.04).