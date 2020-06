FOTOD | Erki Nool tähistas juubelit sportlike väljakutsetega: 50 km jalgratast ja 50 kordust 50-kilose kangiga

Ümmarguse tähiseni jõudmise puhul võttis Nool täna ette kaks sportlikku väljakutset: esmalt läbis jalgrattaga 50 kilomeetrit ning seejärel surus 50 korda rinnalt 50-kilogrammist kangi.

"Jalgrattasõit oli raskem, sest ma pole seda nii palju sõitnud, kuid iseenesest polnud kumbki väga hull," kommenteeris Nool, kelle päevakavva täna rohkem sporti ei mahu. "Õhtul võtan tervise jaoks 50 grammi," lubas ta.

Juubilari telefon on täna mõistagi õnnitlustest punane. Esimese rahvusvahelise staarina saatis oma õnnitlused teele endine Taani keskmaajooksja, kolmekordne maailmameister ja kahekordne olümpiamedalist Wilson Kipketer. Noolt on meeles pidanud ka mitmed tema endised kaasvõistlejad eesotsas Tšehhi legendide Roman Šebrle ja Tomaš Dvořákiga.

Eelmisel nädalal jõudis lõpule Delfi konkurss "Suurim asi Eesti spordis", kus Noole Sydney olümpiavõit sai teise koha Kristjan Palusalu Berliini olümpia topelttriumfi järel.

Nool sõnas, et niisugusele mehele nagu Palusalu pole tal häbi kaotada. "Ka minu jaoks on Kristjan Palusalu olnud läbi aegade Eesti kõvem spordimees. Õige mees võitis. Oleks patt öelda, et ma pettunud olen, kui finaali jõudsin," ütles ta.