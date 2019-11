FOTOD | Eesti aasta kergejõustiklasteks valiti Magnus Kirt ja Ksenija Balta

Kirt ei saanud täna auhinda vastu võtma tulla, sest viibib õlavigastuse tõttu Prantsusmaal taastusravil. “On suurepärane tunne, kui sinu tegemised lähevad korda fännidele, toetajatele ja kergejõustiku sees olevatele inimestele, suur tänu teile selle eest! Oli äärmiselt edukas aasta, suutsime täita peaaegu kõik eesmärgid, mis hooajaks panime. Vaid MMi osas jäi ehk i-le punkt panemata, aga see on see, millele tagasi enam vaadata ei tohiks. Kõik see ei oleks võimalik ilma treeneriteta – Marek ja Indrek, nemad on need, kes selle asja välja mõtlevad, mina olen see, kes paneb sellesse energia sisse. Kindlasti tasub ära märkida Heiko Väät, kes on meid tehnika osas nõustanud ja muidugi kõik toetajad: Kergejõustukuliit, mänedžerid Aivar Karotamm ja Liina Tšernov, minu isiklikud toetajad, kes on mind juba 2014. aastast toetanud,” sõnas Kirt oma tänuavalduses video vahendusel.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi meenutas edukat aastat. “Oli saavutusterohke tiitlivõistluste aasta. Suvine hooaeg täitis pea kõik ootused – Superliiga võit, mitmevõistluse EMi võit, noorte tiitlivõistlustelt tõid medalid Gedly Tugi ja Johannes Erm. Kirsiks tordil oli Doha MMi kaks hõbemedalit. Tänan kõiki, kellega oleme seda teekonda koos käinud,” rääkis Teigamägi.

Aasta treener 2019 nimetuse teenisid kõigi parimateks valitud sportlaste treenerid. Aasta parimad kergejõustiklased selgusid hääletamise teel, millest võtsid osa Eesti Kergejõustikuliidu liikmesklubid, spordiajakirjanikud, kergejõustikutreenerid ja fännid. U14 ja U16 vanuse parimad valis Eesti Kergejõustikuliidu Noortespordi komisjon.

Aasta kergejõustiklased ja treenerid:

Aasta naiskergejõustiklane: kaugushüppaja Ksenija Balta (treener Andrei Nazarov)

Aasta meeskergejõustiklane: odaviskaja Magnus Kirt (treenerid Indrek Tustit ja Marek Vister)

U23 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: mitmevõistleja Johannes Erm (treener Petros Kyprianou) ja mitmevõistleja Margit Kalk (treener Anti Veermaa)

U20 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: odaviskaja Gedly Tugi (treener Mikk-Mihkel Arro) ja teivashüppaja Eerik Haamer (treener Jarko Koort)

U18 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: käija Jekaterina Mirotvortseva (treener Jevgeni Terentjev) ja 800 m jooksja Kristian Otlot (treener Urmas Põldre)

U16 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Elisabeth Pihela (treenerid Heiko Väät ja Sven Andresoo) ja Valter Eric Viisel (treener Mati Uusmaa)

U14 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Katarina Verst (treener Harry Lemberg) ja Karl Kristjan Pohlak (treener Kädy Tänav (Tänak))

Parim täiskasvanute klubi: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Parim U23 klubi: Tartu Spordiselts Kalev

Parim U20 klubi: Audentese Spordiklubi

Parim U18 klubi: Audentese Spordiklubi

Parim U16 klubi: Audentese Spordiklubi

Parim U14 klubi: Spordiklubi Elite Sport

Aasta sooritaja: Maicel Uibo

Aasta kergejõustikuveteranid: Nora Kutti ja Anton Laus

Aasta kohtunik: Margus Randaru

Aasta noorkohtunik: Andi Nõmmela