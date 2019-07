Finaali pääsenud Eesti kergejõustiklased panid Euroopa noorte olümpiafestivalile punkti

Kristian Otlot teenis 800m finaaljooksus 7. koha ajaga 1.58,16. Eeljooksust edasipääsu oli Otlotile andnud aeg 1.55,48. Kulla võitis tšehh Jakub Davidik ajaga 1.51,02.

“Esimene ring oli aeglane – umbes 57 sekundit ja komakohad otsa, oleks pidanud olema sekund kiirem. Samuti toimus esimesel ringil suur jõnksutamine – võeti hoog üles ja lasti alla, hoog üles ja taas alla – see rikkus jooksu ühtluse ära ja mõjutas ka enesetunnet. Esimese ringi lõpus läks suureks trügimiseks, hoog võeti nii alla, et pidin enda ees olevat jooksjat natuke õlga lükkama, et ta mulle otsa ei jookseks. Teisel ringil hakkasid osad eest ära minema, püüdsin järgi hoida ja ühest jõudsin mööda minna, aga esimesed olid juba eest ära saanud. Pidin siis lõpuni tegema oma jooksu. Isiklikust rekordist jäi päris palju puudu, aga seitsmenda kohaga võib rahule jääda, sest tegelikult sain viimasena finaali,” rääkis Otlot.

Kettaheite finaalis võistles Rasmus Roosleht, kes sai 52,46m kettakaarega 11. koha. Eelvõistlusel oli tema tulemuseks 50,69. Kulla sai kaela täna ketta ainsana üle 60 meetri, täpsemalt 63,09 lennutanud valgevenelane Raman Khartanovich.

“Kvalfikatsioonis tegin enda tulemuse ära – selline 50 pluss nagu ma olen – ning tegelikult sain tänu õnnele edasi. Mõtlesin, et finaalis saab ainult paremini ja täna tuligi 2 meetrit rohkem. Eks alati saab paremini, aga olen täitsa rahul,“ ütles mitmevõistlejast Roosleht, kes võistles olümpiafestivalil ka kuulitõukes.

Sellega on võistlused Euroopa noorte olümpiafestivalil Eesti koondise jaoks läbi, täna õhtul peetakse lõputseremoonia ning seejärel asub delegatsioon koduteele.