Euroopa karikal osalenud Tiidrek Nurme: aeg oli veidi alla ootuste, aga kehv ka mitte

Nurme tõdes, et kuigi aeg oleks võinud parem olla, täitis Londoni võistlus oma eesmärgi. "Selle võistluse eesmärk oli olla vaheetapiks Doha maailmameistrivõistluste maratoniks valmistumisel. Vajasin treeningutesse väikest vaheetappi, kiiremat võistlust ja ses osas täitis see jooks oma eesmärgi igati."

"Aeg oli veidi alla ootuste, aga kehv ka mitte. Üldine emotsioon on positiivne, sain hea hoo edasiminekuks ja saan nüüd alustada kolme kuu pikkust ettevalmistust Dohaks. See on minu suur eesmärk sel hooajal ja selle nimel kogu ettevalmistus on käinud," sõnas Nurme.

Stardis oli 134 jooksjat - 69 meest ja 65 naist, sportlased olid jagatud A- ja B-jooksudesse.

Meeste B-jooksu võitis ajaga 28.44,74 Abuhay Yitayew Iisraelist. A-jooksu kiireim oli Itaaliat esindav Crippa Yemaneberhan ajaga 27.49,79.