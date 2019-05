Euroopa edetabelit juhtiv Kaur Kivistik: hooaja alguseks täitsa viisakad tulemused

Ei juhtu just väga tihti, et Eestist pärit pikamaajooksja juhib Euroopa edetabelit. Vähemalt hetkel sellist pilti näha saab, Kaur Kivistik on Stanfordis joostud 8.31,91-ga juhtkohal. Maailma edetabelis annab see aeg 23. koha. 1500 meetrit läbis Kivistik USA-s ajaga 3.48,40, 5000 meetri distantsil viis isikliku rekordi 13.57,53-ni. Põhialal ehk takistusjooksus on Kivistiku nimele kuuluv Eesti rekord MM-normist veidi kõvem – 8.28,84. Selle jooksis ta välja mullu Berliini EM-il.

„Hooaja ettevalmistus on kulgenud ilma suuremate tagasilöökidega. Detsembris ja jaanuaris sai veedetud väga produktiivsed kuus treeningnädalat Keenias kõrgmäestikus ja kevadel märtsis-aprillis koos Soome koondisega Ameerikas Flagstaffis viis nädalat,” andis Kivistik hooajaeelsetest tegemistest aru. „Peale treeninglaagrit oligi plaanis Ameerikas headel võistlustel kohe ennast proovile panna. Esimesed võistlused on olnud ootuspärased. Ei ütleks, et tegemist oleks suurepäraste tulemustega, aga hooaja alguseks täitsa viisakad. Minu jaoks kõige olulisem ongi see, et näen edasiminekut võrreldes eelmise hooaja algusega. Hetkel treeneritega paika pandud plaan töötab ja ootan uusi võistlusi, et näha, kui maitsvad viljad suudame kokku korjata.”

USA-s kokku kaks kuud viibiv võhmamees stardib järgmisel nädalal enne tagasitulekut ookeani taga veel korra 3000 meetri takistusjooksus, Euroopas teeb ilmselt avavõistluse 25. mail Belgias. „Hooaja esmane siht on täita MM-norm (8.29,00), peale seda seame uued sihid. Kuid kindlasti ootan ka uusi rekordnumbreid kõrvaldistantidel,” rääkis Kivistik.