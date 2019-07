Erm EM-kulda taga nutma ei jää: praegu on mul naeratus näol

Kas tšempionaadi rekordi 8572 punktini viinud Kauliga samal aastal sündimine on sinu jaoks õnn või õnnetus? „Natuke mõlemad,” vastas Erm. „See sunnib mind suuremaid tulemusi tegema, aga samas saan väiksemaid medaleid.”

Kaks aastat tagasi toimunud juunioride EM-il viis Kaul omaealiste maailmarekordi (noorte vahenditega) 8435 punktini, Erm sai 8141 punktiga hõbeda ja Karel Tilga 8002ga pronksi. Veel aasta varem triumfeeris Kaul juunioride MMil 8162 silmaga, Ermile andis 7879 pronksi. Ehk eestlane on tulnud Kaulile järjest lähemale.

Otsustavaks sai täna Kauli pöörane sooritus odaviskes – 77.36! „77 meetrit ma oodata ei osanud, aga mis seal ikka. Igaüks teeb oma võistlust,” kommenteeris Erm. „Tulin siia võitma medalit, rohkem olen rahul aga punktisummaga.”

Kuidas emotsioonid siis võistluse järel on? „Praegu on naeratus näol,” kinnitas Erm Eesti ajakirjanikele, et ei jää kulda taga nutma. „Mul endal avapäeva järel väga kindlat tunnet ei olnud. Natuke punkte läks kaduma kettaheites ja siis teivashüppes. Teivashüppes tuul natuke keerutas, esimesel katsel kõrgusel 4.80 jäi teivas natuke pehmeks ja samm tuli liiga alla.”

Erm pole jätkuvalt otsustanud, kas lööb kaasa ka sügisel Dohas peetaval täiskasvanute MM-il. "Ma arvan, et langetan selle otsuse paari päeva jooksul," kostis Erm, keda segas võistluse jooksul ka kerge tõbi.