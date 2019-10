Erki Noole Eesti rekordi purustamine. Kas? Kes? Millal? Kuidas?

Oli see vast sinimustvalge kümnevõistluse aasta! Maicel Uibo (26) viis isikliku rekordi 8604 punktini ja rõõmustas pöidlahoidjaid MM-hõbedaga. Johannes Erm (21) pani kokku 8445 punkti väärilise seeria, tasuks U23 EM-hõbe, peale selle krooniti ta USA üliõpilasmeistriks. Janek Õiglane (25) suutis Dohas oma hooaja neljandal kümnevõistlusel paari tagasilöögi kiuste koguda 8297 silma, mis andis MM-il kuuenda koha.

Kokku ületas 8000 punkti piiri viis eestlast, kamba peale kogunes neid võistlusi koguni kümme – Uibolt 8604, 8353 ja 8181, Ermilt 8445 ja 8352, Õiglaselt 8297, 8251 ja 8050, Karl Robert Salurilt 8060 ja Kristjan Rosenbergilt 8033. Ajaloo viimasel mitmevõistluse võistkondlikul EM-il triumfeeriti, kümnevõistluse MK-sarja kokkuvõttes pressis kolm Maarjamaa atleeti esikaheksasse rahalistele auhindadele: Uibo oli teine, Õiglane neljas ja Rosenberg kaheksas.

Paras aeg küsida, kas 2001. aastal Erki Noolele tulemuse mõttes aegade kõige kallihinnalisema MM-hõbeda toonud rahvusrekord 8815 punkti on ohus. Kes selleni esimesena jõuda võiks? Millal on see reaalne? Mis selleks juhtuma peaks? Panime kolmele kandidaadile kokku võimaliku graafiku 8816 punktini jõudmiseks ja arutasime väljavaateid ala asjatundjatega (Erki Nool, Rein Sokk, Andrei Nazarov, Holger Peel, Tõnu Kaukis), kelle arvamused kord ühtisid, kord täiesti lahku jooksid. Iga mees sai (verbaalset) nii präänikut kui ka natuke piitsa.