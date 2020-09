Spordi kõrval tuli juttu ka poliitikast. Kahel korral riigikogus olnud Nool tunnistas, et ega teda esialgu poliitikasse tagasi ei tõmba. Olümpiavõitja kiitis peaminister Jüri Ratast, kes on tema hinnangul saanud suurepäraselt hakkama. Nool avaldas, et Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine oleks ammu tehtud, kui Reformierakond poleks omal ajal väiklasel põhjusel seda põhja lasknud.