Erki Nool Annuse otsusest spordi toetamine lõpetada: suur löök Eesti spordile, "Pealtnägija" läks üle piiri

"See otsus on kogu Eesti spordile suur löök. Eriti laste- ja noortespordile, sest Toomas Annus ja Merko on ilmselt läbi ajaloo olnud üks suuremaid Eesti spordi ja kultuuri toetajaid," sõnas Nool Eesti Päevalehele ja Delfile.

"Riiklikud asutused võivad küll toetusi anda, aga selline eraalgatus on alati paindlikum. Sellise suure spordisõbra ärakukkumine on nii finantsilises kui emotsionaalses mõttes suur löök."

Nool mõistab Annuse solvumist täielikult ning leiab, et «Pealtnägija» saade tegi talle liiga. "Muidugi, loomulikult. Kui vaadata seda viimast telesaadet, millest tema otsus on tingitud, siis ma mõistan teda täielikult. Sponsor toetab sportlasi ikkagi selleks, et nad paremaks saaksid või kuskil võistlustel osaleda saaksid jne. Kui keegi kuritarvitab seda toetust, siis see on juba iseküsimus, ja siis ei saa minu arvates kindlasti süüdistada toetajat. See on pisut üle piiri mindud seisukoht."

"Te olete aastakümneid toetanud sporti ja siis teid järsku seostatakse dopingu tarvitamisega," jätkas Nool. "Tänase päeva kõige halvemaks näitajaks võib olla see, et väga paljud spordi toetajad võivad võtta samasuguse seisukoha. Nad võivad toetamise ära lõpetada, sest ei taha sattuda tulevikus sarnasesse olukorda - tehes positiivseid asju, satuvad hoopis negatiivse tähelepanu alla."

Annus toetas siiani ka Erki Noole Kergejõustikukooli. "Eks iga toetaja ärakukkumine on löök, aga hetkel on meie jaoks isegi suurem probleem praegused koroonapiirangud," tunnistas Nool.