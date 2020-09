Ergo kindlustus jagab noortele sportlastele 25 000 eurot

Viiendat aastat väljaantav stipendium on suunatud pühendunud noorte sporditee jätkamise toetuseks ning mõeldud treening- ja võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

ERGO juhatuse liige Marek Ratnik sõnas, et Eesti noorsportlaste hulgas on palju tugevaid tegijaid, kellel on potentsiaali jõuda maailma tippude hulka. Sageli katkestatakse karjäär majanduslikel põhjustel ajal, kui siirdutakse täiskasvanute klassi ning sportimist tuleb hakata ise finantseerima.

„Sel aastal valitsevates muutlikes tingimustes võimenduvad majanduslikud põhjused kindlasti tugevamini. Võimekate inimeste puhul ei tohiks teekond katkeda vaid ebapiisava eelarve tõttu. Vähendamaks selliste valikute ees sundotsuste langetamist, oleme ellu kutsunud ERGO noorsportlase stipendiumi,“ ütles Ratnik.

Noorte sportlaste stipendiumile on oodatud kandideerima kõik 18–25aastased (k.a) sportlased, kellelt oodatakse enesetutvustuseks lühikest videoklippi.

„Noorsportlase stipendium on oluline nii neile, kes astuvad sammu edasi noorte ehk juuniorite hulgast kui ka neile, kes juba täiskasvanute arvestuses tugevaid tulemusi teevad,“ ütles Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju. Väga hea näide on tema sõnul kümnevõistleja Janek Õiglane, kes tuli Dohas peetud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kuuendale kohale.

Stipendiumit võib taotleda sportlane või tema nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. oktoober 2020. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb ERGO kindlustusseltsi poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja hiljemalt 30. oktoobril 2020.

Eelmisel aastal said ERGO noorsportlaste stipendiumi: