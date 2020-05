Ema palub Keeniasse lõksu jäänud jooksjast poja toetamiseks abi

"Maailm on muresid täis ja pöördun minagi nüüd oma raske koormaga Teie poole. Üksi ma enam sellega toime ei tule," kirjutas Inge Tõnström sotsiaalmeedias. "Nimelt on ka minu poeg Enari (pildil) üks nendest noormeestest, kes üleöö muutunud olukorraga maailmas koroona tõttu Aafrikasse lõksu jäi. Temagi läks enne jooksuhooaega soojale maale mäestiku-jooksulaagrisse Keeniasse."

"Alguses ei tundunud asi nii hull, aga et esialgselt planeeritud 3-st nädalast on juba saanud 2 kuud, seda ei osanud keegi ette näha ja olukord on sõna otseses mõttes kipitav," lisas ta. "Lennuliiklus on peaaegu täielikult peatatud. Liiguvad vaid mõned üksikud erilennud. Hinnad on aetud väga kõrgeks ning üldse on lennule pääsemine väga keeruline."

"Erilendude hinnad kõiguvad 1500 - 3000 euro vahel ja selle eest pääseks vaid Euroopa suurematesse punktidesse Saksamaal, Inglismaal vms. Sealt edasi tuleb otsida võimalusi edasilennuks koju. Aeg kulub ja kulub ka raha, mis esialgu tagataskuisse varutud. Tulemuseks on kohe-kohe oht : kui tekibki ühel ilusal hetkel lennuvõimalus, siis polegi selleks enam ressursse. Siin tulebki mul paluda Teie abi. Parem ikka paluda kui mitte midagi teha. Enari peab ja tahab saada tagasi koju, kuid kohapeal puudub ka igasugune teenimisvõimalus."

Tere, armas rahvas! Maailm on muresid täis ja pöördun minagi nüüd oma raske koormaga Teie poole. Üksi ma enam sellega... Posted by Inge Tõnström on Laupäev, 9. mai 2020

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!