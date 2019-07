EM-il neljandaks tulnud Hausenbergil lagunes tehnika, Kalk püstitas seitsmevõistluses rekordi

Meeste kuulitõuke lõppvõistlusel oli Eesti esindatud kahe mehega. Jander Heil sai tulemusega 18.39 9. koha, Kert Piirimäe tõukas 17.62 ja oli 12. Kuld läks poolakale Konrad Bukowiekile 21.51ga, järgnesid itaallane Leonardo Fabbri (20.50) ja rootslane Wictor Petersson (19.53). Heil tõdes, et lõppvõistluseks enam energiat ei jagunud. "Kvalifikatsioonis läks nii palju jõudu ära, et täna enam vajalikku teravust polnud. Ka tehniliselt polnud midagi head täna. Kvalifikatsioonis tegin ise endal elu raskeks ja alustasin liiga tagasihoidlikult ning kokkuvõttes kulutasin liigselt energiat seal. Enne EMi tekkis mul võistluspaus ka ja see tegi olemise veidi ärevaks, eks seegi mõjutas etteastet," rääkis Heil.

Karl Erik Nazarov jäi 400 m tõkkejooksus esimesena poolfinaali ukse taha. Nazarov sai vihmasajus toimunud eeljooksus kirja oma hooaja parima tulemuse 52,14. Johannes Treieli etteaste 110 m tõkkejooksu poolfinaalis ebaõnnestus ja ta diskvalifitseeriti.

Laupäeval alustab kümnevõistlust Johannes Erm, Robin Nool hüppab teivashüppe lõppvõistlusel, Kreete Verlin võistleb kaugushüppe eelvõistlusel ja Mirell Luik odaviske kvalifikatsioonis.