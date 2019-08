Eestit esindavad võistkondlikul EM-il mitmed tipud eesotsas Magnus Kirdi ja Martin Kupperiga

Koondise liidriteks on odaviske Eesti rekordi 90.34-ni viinud Magnus Kirt, hooaja avastarti tegev kaugushüppaja Ksenija Balta, kettaheitja Martin Kupper ja hiljuti kuulitõuke Eesti rekordit uuendanud Kristo Galeta.

Võistlustest jääb seekord kõrvale Rasmus Mägi, kes kommenteeris oma otsust järgmiselt: “Hooaja senist kulgu analüüsides ning eelkõige Doha MM-i silmas pidades tundsin vajadust pikema treeningperioodi järele, selleks tuli tekitada 3-4 nädalane võistluspaus. Kahjuks langesid praegusesse perioodi ka võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused.”

Oma esimese võistluse saab Eesti lipu all kirja väliseestlasest vasaraheitja Adam Kelly. Maratoonar Tiidrek Nurme võistleb 5000 m jooksus, heas vormis olev Liina Tšernov 3000 m distantsil. Vasaraheites tuleb ringi Eesti rekordinaine Anna Maria Orel.

„Sõidame Horvaatiasse, et saavutada maksimaalselt hea tulemus, esikoha saavutamine ei ole kerge ülesanne. Kui vaadata Euroopa edetabelit, siis on konkurents väga korralik, aga eks ka meil on koondises tipud, seega kõik on võimalik. Edu saavutamiseks on vajalik, et kõik teeksid oma tulemuse ära,“ sõnas Eesti koondise juht Kristel Berendsen.