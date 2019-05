Eesti uuel 70-meetri-mehel on mure: ma ei tea endiselt, kus Tartus treenida saan

Ameerikas sündinud ja kasvanud ning praegu Princetoni ülikoolis tudeeriv Adam Kelly alustas hooaega 71.34-ga. Eile kaitses ta kaheksat USA eraülikooli spordiklubi ühendava Ivy League’i tiitlit tulemusega 71.15-ga. „Ma tahan enamat!” polnud alates 23. juulist ema kodumaa Eesti eest võistlema hakkav Kelly rahul. Ta isiklik mark on 71.92, Doha MM-i norm aga koguni 76 meetrit. „Minus on palju rohkem, praegu on tehnika ebastabiilne, tuleb töötada rütmi ja ajastuse kallal, et kõik kokku panna,” rääkis Kelly, kes kavandab tänavu ühe vormitipu NCAA finaalvõistluse ajaks ning taas kavatseb ta olla kibedas löögihoos Eesti meistrivõistlustel ja võistkondlikul EM-il.

Üheks põhjuseks, miks ta Eestit otsustas esindama hakata, on Euroopas toimuvad heal tasemel võistlused. Idee järgi pidigi ta terveks suvehooajaks kolima Tartusse, kus elab Kelly vanaema. Samas pole jätkuvalt selgust, millised võimalused on Tartus vasaraheidet harjutada. „Eestisse tulen ma juuli keskel mitte varem, kuna ma ei tea endiselt, kus Tartus treenida saan,” andis Kelly teada. Teatavasti pole vasaraheitjad jalgpallimurule oodatud.

Eesti kõigi aegade edetabelis peaks ta platseeruma kindlasti esinelikusse, temast enamat on suutnud Jüri Tamm (84.40), Aivar Räni (76.42) ja Kunnar Laansalu (75.20).