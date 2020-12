Eesti rekordinaine saab emaks ja riputab naelkingad varna

Mõneti on raske Eesti staadionidel toimuvaid jooksuvõistlusi ilma Liina Tšernovita ettegi kujutada. On ju detsembri lõpus 33. sünnipäeva tähistav pikakasvuline sihvakas naine olnud koduradadel „moelooja” juba üle kümnendi. Koos sisevõistlustega on ta tulnud 800 meetri jooksus Eesti meistriks 11 korda ja 1500 meetri distantsil 15 korda. Tavaliselt ikka julgelt rivi ees, tihti soolojooksu tehes, mitte mugavalt grupis istudes. Peale selle tegi Tšernov tuule alla väga vanadele Eesti rekorditele 1000 meetri, 1500 meetri ja ühe miili jooksus.