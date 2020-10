2001. aastast saadik oli 21 km maanteejooksu rekord 1:03.00-ga Pavel Loskutovi nimel. Nüüd ületas Nurme selle kindlalt ja ka Roman Fostil jäi Loskutovi ajast kõigest kolm sekundit puudu. MM andis tulevikuks häid endeid. Esiteks pole Loskutovi täispika maratoni Eesti rekordi 2:08.53 eluiga ilmselt kuigi pikk. Teiseks on Fostil head šansid täita detsembris Valencias Tokyo olümpia norm. Kolmandaks: kui ootuspäraselt aafriklaste jõudemonstratsiooniks kujunenud MM-il said meie mehed 41. ja 59. koha, siis olümpial on lootust sekkuda kõrgemasse mängu.