Eesti praegune parim naiskettaheitja parandas ligemale kahe meetriga isiklikku rekordit

Tõllasson heitis pikima kettakaare viimasel katsel. Eelnevalt oli ta kirja saanud 51.62, 52.14, x, 52.10 ja 52.75.

Tõllassoni eelmiseks tippmargiks oli 56.24, mille ta heitis eelmisel aastal Audentese staadionil. Seega uuendas eestlanna isiklikku rekordit ligemale kahe meetriga.

Doha kergejõustiku MM-il on naiste kettaheite normiks 61.20.

Eesti kõigi aegade edetabelis on Tõllasson jätkuval viiendal kohal. Eesti Kergejõustikuliidu kodulehel olevas kõigi aegade edetabelis on esikohal Anne Horina 66.42-ga. Teine on Elju Kubi 65.00-ga, kolmas Helgi Parts 63.70-ga ja neljas Eha Rünne 63.18-ga.