Eesti Ööjooks laieneb Rakverest Tallinnasse

Üheksa aastat Rakveres korraldatud Eesti üks suurimaid ja Baltikumi kõige erilisem rahvaspordi sündmus on valinud juubeliaasta tähistamiseks pealinna, luues korraldajate sõnul kõigile senistele ja tulevastele ööjooksjatele täiesti uue ja erakordse elamuse. "Kaunis Ülemiste City, tulesõu, ooperi, hip-hopi, disko ja raskeroki elamustänavad ning ülivõimas start Ülemiste keskuse eest – need on 2020. aasta jooksu märksõnad. Lisades siia toetajate auhinnad, erikujundusega juubelimedali ja jooksuajaloo tegemise võimaluse, saamegi suvelõpu elamuse, mida naljalt ei unusta," märkis ööjooksu eestvedaja Marko Torm.

Ülemistes läbiviidavale erilisele liikumisfestivalile oodatakse Sportlandi 5 km ja Powerade’i 10 km distantsidele kümnete välisriikide liikumisharrastajaid ja tuhandeid eestimaalasi. Liikumisrõõmu pakutakse ka lastele. Joostakse traditsiooniliselt Nike'i jooksusärgis, mida on võimalik lunastada juba 15. augustil Rakveres toimuval Viking Line Eesti Ööjooksul. "Kaks sündmust – kaks eripalgelist elamust, kaks medalit, üks võistlussärk ja esimest korda kümne aasta jooksul Tallinnas," lisas Torm.