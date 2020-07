Eesti meistrid maratonijooksus selguvad sel aastal välisjooksjate konkurentsita

Eesti Kergejõustikuliidu ja Spordiürituste Korraldamise Klubi koostöös läbiviidava maratoni starti on 12. septembri hommikul kell 9 oodata paarisadat Eesti paremat pikamaajooksjat. Eesti meistrid selguvad sel aastal välisjooksjate konkurentsita ja ilma rahvasportlasteta, sest koroonaviiruse ohu tõttu toimub Eesti osavõturohkeim rahvusvaheline spordisündmus Tallinna Maraton 1.-30. septembrini virtuaaljooksuna.

Maratoni Eesti meistrivõistlustel saavad osaleda ainult Eesti jooksjad, kes on täitnud osavõtunormi ja omavad Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) kehtivat litsentsi. Jooksjad, kes ei oma EKJL litsentsi, aga on täitnud osavõtunormi ja on registreeritud 2020. a. Tallinna Maratonile, saavad samuti ilma lisatasuta kandideerida Eesti meistrivõistlustele. Kandideerimiseks tuleb ilma litsentsita normitäitjail ennast Tallinna Maratonile registreerida hiljemalt 24. augustiks. Jooksjad või mõne muu ala (nt. triatlon) harrastajad, kellel ei ole kahel viimasel hooajal täidetud normi aga on eeldatavasti EMV tasemega sportlased, lubatakse võistlema sooviavalduse põhjal EKJL ja SÜKK ühisotsusena.

Tulles vastu jooksjate ja jooksutreenerite ettepanekule, kehtestas EKJL saavutusspordikomisjon 2020. aastaks maratoni meistrivõistlustel osalemiseks tavapärasest madalamad osavõtunormid:

Mehed: maraton 3:20.00 või poolmaraton 1:30.00 (joostud 2019 või 2020)

Naised: maraton 3:45.00 või poolmaraton 1:45.00 (joostud 2019 või 2020)

Kõik 2020. aastal maratoni Eesti meistrivõistlustest osavõtjad lähevad nii Tallinna Maratoni

virtuaaljooksu kui Selver Eesti Linnajooksud arvestusse. Tallinna Maratoni korraldajad

motiveerivad Eesti meistrivõistluste kiiremaid hea soorituse eest ka rahaliste boonustega.

Jooksutrass kulgeb Tallinnas Reidi tee ja Pirita tee kergliiklusteedel ning Pirita tee

ühistranspordirajal. Nagu aastatagustel maailmameistrivõistlustel Katari pealinnas Dohas, läbivad jooksjad kuuel korral seitsmekilomeetrise ringi ning finišeerivad seejärel 195 meetrisel lõpusirgel. Stardi-finišipaik asub Russalka mälestussamba juures uhiuuel mereäärsel promenaadil. Samas toimub ka võistluste pidulik autasustamine.