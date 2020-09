Eesti maratonijooksu meistrivõistlused toovad Tallinna liiklusesse muudatusi

Kell 8.00-14.00 on liiklemiseks suletud Reidi tee kergliiklusteed ja Pirita tee kergliiklusteed.

Kell 8.00-13.30 on liikluseks suletud Pirita tee linna suunduv ühistranspordirada ning 2. sõidurada. Linna saabuv liiklus sh. ühistransport on suunatud eraldussaare äärsele ühisele sõidurajale.

Kell 8.00-13.30 Linna suunduvad bussiliinid nr. 1A, 5, 8, 34A ja 38 ei peatu Pirita teel peatustes: Mälestusvälja, Maarjamägi, Lillepaviljon ja Lauluväljak.

Kell 7.00-15.00 on suletud Pirita tee kõrval Russalka mälestusmärgi juures asuv parkla

Pirita poole suunduv liiklus toimub ühel sõidurajal vastavalt bussiraja ehitamise liiklusskeemidele.

Kell 8.00-13.30 Tallinna Sadama D-terminali liiklus toimub Reidi tee – Petrooliumi ristmiku kaudu. Reidi tee – Pikksilma tn ristmik on suletud.

Ürituseaegset liiklust korraldavad G4S litsenseeritud reguleerijad. Jooksu julgestavad politseinikud, turvatöötajad ja rajakohtunikud.

Täiendavate liiklusteemaliste küsimuste korral saab abi: e-postiaadressilt: liiklus@jooks.ee

Ürituse liiklusinfo ja -skeemid leiab SIIT.

Liiklusinfo vene ja inglise keeles.