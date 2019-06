Eesti kergejõustiklaste teekond uudsel DNA võistlusel lõppes veerandfinaalis

Kui Vahtra ise nentis, et oleks tulemusi vaadates jäänud rahule 12. kohaga, siis ka koondise peatreener Jaan Kirsipuu hinnangul realiseeris Vahtra ennast tänases sõidus 95 protsendi ulatuses. „Eks üleeilne grupisõit natuke istus veel sees, ta polnud veel lõpuni ära taastunud. 30 sekundit, võibolla isegi kuni minut võis minna selle nahka, et tema tänane võistlusvarustus polnud tippvarustus. Ka tehniliselt ei olnud päris perfektne sõit, inertsi oleks saanud rohkem ära kasutada ning seal võis ka 10 sekundit varu olla. Aga Norman on noor mees, alles 22, ning ta võib ühel hetkel eliidi seas edukalt võistlema hakata küll. Ka praegu sõitis ta mainega tempomeeste suhtes korraliku aja,“ rääkis Kirsipuu.

Laskmine

Olümpiakiirlaskmise võistlusega alustas Peeter Olesk. Teisipäeval kavas olnud harjutuse esimese poole tulemuseks oli 290 silma, millega Olesk läheb kolmapäevasele võistlusele vastu 5. kohalt. Liidriks sööstis esimese päeva järel sakslane Christian Reiz 295 silmaga. Võistlus jätkub kolmapäeval kvalifikatsiooni teise harjutuse ja finaaliga.

Maadlus

Eesti maadlejatest astus esimesena võistlustulle Aimar Andruse. Vabamaadluse -74kg kaalukategooria kaheksandikfinaalis kohtus Andruse kreeka maadleja Kyrillos Binenmpaoumiga, kes võitis 8-6.

Sulgpall

Teisipäeval jätkati sulgpallihallis alagrupimängudega. Nii Kristin Kuuba kui ka Raul Must teenisid üksikmängus teise võidu ning on sellega taganud endale alagrupist edasipääsu – see tähendab ühtlasi kohta kuueteiskümne parema seas.

Raul Must võitis täna horvaat Zvonimir Durkinjaki 21-19, 23-21. „Durkinjakiga oleme sõbrad, teame teineteise mängu hästi. Ma midagi sisse ei jätnud ja läks hästi, et võitsin. Sellega on käes koht esikümnes. Homne vastane on turniiri favoriit. See mäng on oluline, aga pean jälgima, et ennast lõhki ei tõmbaks, sest turniir on pikk ja jõudu läheb vaja finaaliringides,” rääkis Must. Kolmapäeval kohtub ta alagrupi viimases ja otsustavas mängus esimese asetusega Anders Antonseniga Taanist. See kohtumine määrab, kumb läheb alagrupist kaheksandikfinaali esimesena ja kumb teisena.

Loe veel

Ka Kristin Kuuba sai teise võidu järjest, alistades teisipäeval Bulgaaria mängija Linda Zetchiri 21-16, 21-11. Kuna Kuuba alagrupis parima asetusega Neslihan Yigit Türgist võitis samuti Ulitinat, määrab Kuuba ja Yigiti homne kohtumine alagrupi võitja. „Olen seni pannud mängu nii palju kui vaja, aga igale poole oleks juurde panna. Loodan edaspidi näidata veel paremat mängu,“ ütles Kuuba.

Naiste paarismängus võitsid Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel 21-13, 21-17 Valgevene paari Anastasija Cheniavskajat ja Alesia Zaitsavat. Kolmapäeval peetakse otsustav kohtumine belglaste Lise Jaquesi ja Flore Vandenhouckega. Võitja pääseb alagrupist edasi veerandfinaalidesse.

Meeste paarismängus kohtusid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner olümpiapronkside Marcus Ellise ja Chris Langridgega Inglismaalt, britid võitsid 21-7, 21-14.

Vibulaskmine

Laura Nurmsalu alistas sportvibu 1/32 eliminatsiooniringis austerlanna Elizabeth Straka 6-4. 1/16-ringi duellis võistkondliku maailmameistri, itaallanna Lucilla Boariga jäi peale vastane 2-6.

Kolmapäeval, 26. juunil võistlevad Euroopa Mängudel:

Aerutamine: Joosep Karlson (C1 200m)

Laskmine: Peeter Olesk (olümpiakiirlaskmine)

Sulgpall (alagrupimängud): Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner (meeste paarismäng), Kristin Kuuba (naisüksikmäng), Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel (naiste paarismäng), Raul Must (meesüksikmäng)

Vibulaskmine: Meeri-Marita Paas (plokkvibu veerandfinaal)

2. Euroopa Mängud toimuvad 21.-30. juunil Minskis, esimesed mängud peeti nelja aasta eest Bakuus. Eesti koondisesse kuulub 68 sportlast 13 spordialalt: aerutamises, iluvõimlemises, jalgrattaspordis, judos, karates, kergejõustikus, 3x3 korvpallis, laskmises, maadluses, poksis, sambos, sulgpallis ja vibulaskmises. Mängude kavas olevatest aladest ei võistle eestlased ainult lauatennises ja rannajalgpallis.

Euroopa Mängud on Euroopa meistrivõistlusteks judos ja poksis. Euroopa Mängud lähevad arvesse Tokyo 2020 olümpiakvalifikatsioonis kaheksal alal: laskmises, lauatennises ja vibulaskmises jagatakse olümpiapääsmeid, jalgrattaspordis, judos, karates, kergejõustikus, sulgpallis on võimalik teenida punkte või täita olümpianormi.