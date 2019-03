Eesti Karskusliit valis aasta tegijaks Gerd Kanteri

“Kui iseloomustada Gerd Kanterit, siis võib öelda, et tegemist on moraalse majakaga. Tema karsked eluviisid, sihikindlus, töökus ja korrektsus peaksid olema eeskujuks kõigile noorsportlastele,“ ütles Uno Traat, Eesti Karskusliidu juhatuse liige.

Karskusliit rõhutab, et Gerd Kanteri laiem panus ületab selgelt tema sportlike saavutuste ja spordi piire. Tema eeskuju on mõjutanud loendamatul hulgal inimesi ja see roll jätkub ka nüüd, kui spordivõistlused on selja taha jäänud. Karskusliit usub, et pealetulevate põlvkondade tervislike eluviiside toetamiseks on vaja tugevat kodu ja kasvatust, ühiskondlikku regulatsiooni ja ka selliseid suuri eeskujusid.

„Gerd Kanter on alati avameelselt vastanud oma karskete eluviiside osas ja olnud vaieldamatuks eeskõnelejaks tervislike eluviiside tähtsuse teemal,“ rõhutas Karskusliidu esimees Lauri Beekmann. „Oleme tänulikud ja rõõmsad, et selline mees on Eestil olemas ja loodame, et ka praegused tegevsportlased mõistavad, et nende saavutuste kõrval on ehk isegi veel olulisem see, millise tee käivad nad ette noortele, kes võiksid nende jalajälgedes sammuda.“

Eesti Karskusliit annab aasta tegijale tänukirja üle kevad-suvel toimuval aastakonverentsil. Karskusliit valib aasta tegijaid alates 2007. aastast. Aasta tegijate hulgas on olnud järgmised inimesed ja ettevõtmised: dr Merike Martinson ja Merili Piipuu, ajakiri Eesti Naine, Hiiu Folk, Marje Josing, dr Indrek Saar, dr Mare Liiger, Ülle Rüüson, Lootuse Küla, dr Airi Värnik, Jevgeni Ossinovski.