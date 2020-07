Eesti karikavõistlustel tulevad starti mitmed tipud, teiste seas ka Mägi ja Balta

Tihedat konkurentsi võib oodata sprindidistantsidel. Meeste 110 m tõkkejooksus on starti oodata sel hooajal häid tulemusi näidanud Keiso Pedriksit (Tallinna SS Kalev), Johannes Treielit (KJK Saare) ja Jakob Ristimetsa (Tartu Ü. ASK). Naiste tõkkedistantsil on põnevat duelli oodata Diana Suumanni (Tartu Ü. ASK) ja Kreete Verlini vahel (SK Fortis).

Tõketeta staadionisirgel on naistest stardipakkudel Eesti selle distantsi rekordiomanik Ksenija Balta, konkurentsi pakuvad Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ja Karoli Käärt (Audentese SK). Meeste 100 m jooksus võib põnevat heitlust oodata Karl Erik Nazarovi (Audentese SK), Henri Saia (SK Altius) ja mitmevõistleja Hans Christian Hausenbergi (Tartu SS Klaev) vahel. Möödunud aasta 100 m jooksu karikavõitja Marek Niit (KJK Saare) teeb kaasa poole pikemal distantsil.

Silma tasub peal hoida ka meeste kaugushüppel, kus võidukarikat lähevad jahtima Henrik Kutberg, Jaak Joonas Uudmäe (mõlemad Audentese SK), Igor Syunin (Tartu Ü. ASK), Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) ning eelmise aasta karikavõitja Dmitri Mosendz (Tallinna SS Kalev).

Merilyn Uudmäe (Audentese SK), Margit Kalk (Tartu SS Kalev) ja Kreete Verlin (SK Fortis) tulevad favoriitidena starti naiste kaugushüppes.

Meeste kuulitõukes läheb head tulemust jahtima Jander Heil (KJK Sakala), meeste kettaheites Martin Kupper (Audentese SK) ning vasaraheites on oodata pikki õhukaari Adam Kelly (Audentese SK) esituses.

Tugevamatest staieritest paneb jala joonele Kelly Nevolihhin (KJK Vike) ning meestest Deniss Šalkauskas (Tartu Ü. ASK).

Mitmevõistlejatest panevad end üksikaladel proovile Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev), kes võistleb 200 m ja 4×100 m teatejooksus. Karel Tilga (Tartu SS Kalev) paneb end proovile kettaheites ja kuulitõukes, Risto Lillemets (KJK Saare) testib vormi 110 m tõkkejooksus ja teivashüppes. Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) on üles antud 100 m jooksus, kaugushüppes, odaviskes, teivashüppes ning 4x100m teatejooksus.

Võistluste avamine on pühapäeval, 19. juulil kell 11.30.