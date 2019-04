Eesti jooksjate hirm Ibrahim Mukunga sattus kodumaal liiklusõnnetusse

Mukunga facebooki kontole ilmus teadaanne:

Mõnikord sõprade elud lähevad erinevates suundades. Mukungal juhtus mootorrattaõnnetus. Hea on see, et ta on tagasi jooksuradadel, pärast kahekuulist pausi. Halvad uudised on need, et Mukunga sellel kevadel Euroopas ei võistle. Me näeme teda kindlasti sellel sügisel!

Milliseid vigastusi Mukunga õnnestuses sai, selle kohta täpsem info puudub.