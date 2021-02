See märgib seitsmevõistluses maailma hooaja tipptulemust, isiklikku rekordit (seni 5996), Eesti kõigi aegade seitsmendat resultaati ja tagab ülisuure tõenäosusega koha märtsi alguses Torunis toimuvale sise-EM-ile.

„Edetabeli liidriks tõusmine on vägev! Loodan, et suudan positsiooni säilitada ka siis, kui ülejäänud kõvemad vennad on tulemused ära teinud. Torunis näeme, kes kõige kõvem on ja kes mind sealt ära hakkab lükkama või ei lükka,” muheles 23-aastane Lillemets. Samas oli tal siiralt kahju sellest, mis juhtus kolleeg Hans-Christian Hausenbergiga.