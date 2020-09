Duplantis uuest maailmarekordist: tahtsin suure segaduse ära klattida

Kuigi Duplantis viis tänavu veebruaris sisetingimustes maailmarekordi 6.18-ni, oli temast välitingimustes Sergei Bubka kõrgemale hüpanud. Kuulus ukrainlane on alistanud 6.14.

"Siiani on olnud palju segadust, sest inimesed ei saa aru, et teivashüppes on üks rekord. Kuigi ma püstitasin sisetingimustes maailmarekordi, arvasid osad, et see oli vaid siserekord. Tahtsin 6.15 alistada, et see segadus lõpetada. Nüüd on mõlemad tippmargid minu nimel," selgitas Duplantis.