DELFI VIDEO | Võimsa tulemusega säranud Jander Heil maagilisest piirist: selleks on vaja tehniliselt stabiilsemaks muutuda

"Eesti meistrivõistlustel rekord tõugata on ikka hea tunne," rääkis rahulolev Heil Delfi Spordile. "Viimased nädalad on trennide põhjal väga head olnud. Kas just 19.70, aga eeldasin, et olen sinna kanti võimeline tõukama."

Kui selline tulemus juba käes, siis mida oleks vaja, et alistada maagiline 20 meetri piir? "Täna ei oska veel täpselt öelda. Pean veel vaatama, milline tänane 19.70 tehniliselt välja nägi. Tehniliselt pean muutuma stabiilseks ja see ongi ilmselt võti," arutles värske Eesti meister.

